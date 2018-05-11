Пластические хирурги из США смогли вырастить на руке военнослужащей новое ухо после того, как женщина получила тяжелую травму головы во время аварии. Врачи снабдили новый орган нервами и притоком крови.

Пластические хирурги из США смогли вырастить на руке военнослужащей новое ухо после того, как женщина получила тяжелую травму головы во время аварии. Врачи снабдили новый орган нервами и притоком крови.Американка попала вДТП еще будучи тинейджером. В результате этого она полностью лишилась левого уха.Однако армейским хирургам из Техаса удалось совершить невероятное, передает портал Fox 30. Они создали девушке новое ухо из хряща и пересадили его под кожу руки.Теперь орган получает приток крови, благодаря чему он не утратил способность функционировать. Скоро женщине проведут еще одну операцию, пересадив новое ухо с руки на голову. Там оно сможет выполнять свои функции.Сообщается, что медики сумели восстановить ушной канал пострадавшей, который получил серьезные повреждения. Если бы женщину доставили в больницу немного позже, вероятнее всего, она бы скончалась.На первом этапе операции медики взяли хрящ из зоны ребер американки. Затем с помощью уникальных технологий они преобразовали эту часть тела в ухо и поместили его в специальный карман на руке.Военнослужащей дажепришлось посещать сеансы психотерапевта. Поначалу она очень болезненно воспринималасобственную внешность после увечий.Кроме того, новое ухо – не единственная хорошая новость для женщины. Дополнительный объем кожи, который образовался на руке, используют для оперирования других травмированных участков ее тела.