Александр Маршал готов взяться оружие и воевать вместе с жителями Луганска. Российские музыканты в ЛНР дали концерт, посвященный Дню Победы.

Александр Маршал готов взяться оружие и воевать вместе сжителями Луганска. Российские музыканты в ЛНР дали концерт, посвященный ДнюПобеды.Душой и сердцем Александр Маршал вместе с луганчанами.Известный российский исполнитель принял участие в концерте, приуроченном кпразднику Победы. Вместе с ним в Луганск приехали Вадим Самойлов, ВикторияЦыганова и Олег Газманов.Музыкант признался местным жителям, что восхищен тем, какони держатся в таких непростых условиях. "Я не знаю, как кто, но я с вамидушой и сердцем и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, чтовы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь", – заявилМаршал. Певец подчеркнул, что 9 мая он считает своим долгом быть с жителямиДонбасса.Как рассказал журналистам замминистра по делам культуры,спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич, концерт стал продолжением цикламероприятий, посвященных светлому Дню Победы. Суть праздника отражали и песни врепертуаре выступающих.В частности, один из основателей российской группы"Агата Кристи" Вадим Самойлов, открывая концерт, исполнил песню "На Берлин", первые строки которойродились именно в Донбассе. "Этапесня созревала, созревала она не только после приезда на Донбасс, но и моихэкспедиций в Сирию, выступления в Севастополе в Крыму у наших военных", -рассказал зрителям Самойлов.Виктория Цыганова исполнила среди прочих своих хитов песню"Новороссия". "Сегодняшний концерт для меня, действительно,большое счастье, большая радость, потому, что это действительно единение",– цитирует артистку РИА Новости. Завершил концертную программу Олег Газманов,который представил в Луганске песни из нового альбома.Украинские СМИ, комментируя эту новость, напоминают, что всеэти российские исполнители внесены в черный список украинского сайта"Миротворец".