Александр Маршал готов взяться оружие и воевать вместе с
жителями Луганска. Российские музыканты в ЛНР дали концерт, посвященный Дню
Победы.
Александр Маршал готов взяться оружие и воевать вместе с
жителями Луганска. Российские музыканты в ЛНР дали концерт, посвященный Дню
Победы.
Душой и сердцем Александр Маршал вместе с луганчанами.
Известный российский исполнитель принял участие в концерте, приуроченном к
празднику Победы. Вместе с ним в Луганск приехали Вадим Самойлов, Виктория
Цыганова и Олег Газманов.
Музыкант признался местным жителям, что восхищен тем, как
они держатся в таких непростых условиях. "Я не знаю, как кто, но я с вами
душой и сердцем и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, что
вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь", – заявил
Маршал. Певец подчеркнул, что 9 мая он считает своим долгом быть с жителями
Донбасса.
Как рассказал журналистам замминистра по делам культуры,
спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич, концерт стал продолжением цикла
мероприятий, посвященных светлому Дню Победы. Суть праздника отражали и песни в
репертуаре выступающих.
В частности, один из основателей российской группы
"Агата Кристи" Вадим Самойлов, открывая концерт, исполнил песню "На Берлин", первые строки которой
родились именно в Донбассе. "Эта
песня созревала, созревала она не только после приезда на Донбасс, но и моих
экспедиций в Сирию, выступления в Севастополе в Крыму у наших военных", -
рассказал зрителям Самойлов.
Виктория Цыганова исполнила среди прочих своих хитов песню
"Новороссия". "Сегодняшний концерт для меня, действительно,
большое счастье, большая радость, потому, что это действительно единение",
– цитирует артистку РИА Новости. Завершил концертную программу Олег Газманов,
который представил в Луганске песни из нового альбома.
Украинские СМИ, комментируя эту новость, напоминают, что все
эти российские исполнители внесены в черный список украинского сайта
"Миротворец".