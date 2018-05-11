Ученые Университета Алабамы (США) провели исследование, которое поможет тем, кто мечтает скинуть ненавистные килограммы, но не может соблюдать диету. Оказывается, побороть тягу к поздним перекусам довольно просто.

Ученые УниверситетаАлабамы (США) провели исследование, которое поможет тем, кто мечтает скинутьненавистные килограммы, но не может соблюдать диету. Оказывается, побороть тягук поздним перекусам довольно просто.Генетики и диетологи пришли к ошеломительному выводу.Они выяснили, что есть умеренно жирную пищу можно в любых количествах. Болеетого, начинать кушать можно в три часа ночи.Такая схема питания позволяетстабилизировать циркадные ритмы и наладить процесс обмена веществ в организме,который сам избавится от всего лишнего, передает Daily Mail. По мнению специалистов, такая диета позволяет стабилизировать гормональный фон иснизить выработку гормона стресса кортизола.Полностью от ночных перекусов поможетотказаться так называемое дробное питание с плотным завтраком в 8:00, обедом в13–14 часов и ужином в 17:30. Как утверждают ученые, уже через два-три месяца вамабсолютно не захочется плотно есть позволит после 18:00.Какговорят исследователи, что метод универсален и подходит всем. Даже больныедиабетом повысят чувствительность организма к инсулину, а сердечники будутстанут чувствовать себя лучше.Ранее ученыеиз нескольких стран к интересным выводам пришли ученые.Они выяснили, что еда, которую диетологи долго признавали вредной дляорганизма, имеет и положительные свойства. В пиве, семечках и шоколаде экспертынашли полезные компоненты. Так, они выяснили, что пиво способствует похудению,а жареные семечки – источник витамина Е. Однако специалисты все-таки советуютне злоупотреблять вышеперечисленными продуктами.