Ученые Университета
Алабамы (США) провели исследование, которое поможет тем, кто мечтает скинуть
ненавистные килограммы, но не может соблюдать диету. Оказывается, побороть тягу
к поздним перекусам довольно просто.
Ученые Университета
Алабамы (США) провели исследование, которое поможет тем, кто мечтает скинуть
ненавистные килограммы, но не может соблюдать диету. Оказывается, побороть тягу
к поздним перекусам довольно просто.
Генетики и диетологи пришли к ошеломительному выводу.
Они выяснили, что есть умеренно жирную пищу можно в любых количествах. Более
того, начинать кушать можно в три часа ночи.
Такая схема питания позволяет
стабилизировать циркадные ритмы и наладить процесс обмена веществ в организме,
который сам избавится от всего лишнего, передает Daily Mail. По мнению специалистов, такая диета позволяет стабилизировать гормональный фон и
снизить выработку гормона стресса кортизола.
Полностью от ночных перекусов поможет
отказаться так называемое дробное питание с плотным завтраком в 8:00, обедом в
13–14 часов и ужином в 17:30. Как утверждают ученые, уже через два-три месяца вам
абсолютно не захочется плотно есть позволит после 18:00.
Как
говорят исследователи, что метод универсален и подходит всем. Даже больные
диабетом повысят чувствительность организма к инсулину, а сердечники будут
станут чувствовать себя лучше.
Ранее ученые
из нескольких стран к интересным выводам пришли ученые.
Они выяснили, что еда, которую диетологи долго признавали вредной для
организма, имеет и положительные свойства. В пиве, семечках и шоколаде эксперты
нашли полезные компоненты. Так, они выяснили, что пиво способствует похудению,
а жареные семечки – источник витамина Е. Однако специалисты все-таки советуют
не злоупотреблять вышеперечисленными продуктами.