Верховная рада Украины голосует по указанию из США. Страна находится под внешним управлением, признали в украинском парламенте.

Верховная рада Украины голосует по указанию из США. Странанаходится под внешним управлением, признали в украинском парламенте.Украинские депутаты, получая указания от американскихкураторов, ведут себя "как зайчики". Под нажимом Вашингтона Радаголосует за любой рекомендованный ей законопроект, признал нардеп ЕвгенийМураев.По словам украинского парламентария, страна находится подвнешним управлением. Этот фактор играет существенную роль как во внешней, так иво внутренней политике, которую проводят президент и правительство. "Безусловно,это давление и влияние отрицать невозможно. Это действенный механизм в руках, ксожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права науправление страной", – заявил Мураев в эфире телеканала "112 Украина".Особенно ярко внешнее управление проявляется в решениикадровых вопросов, подчеркнул депутат. Он напомнил, как принимались решения оназначении генпрокуроров Украины. "Вы помните, что были приняты кадровыерешения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которыефракции обещали не голосовать – но по приезде Байдена в парламент голосоваливсе как зайчики", – сказал депутат Рады.Джозеф Байден, занимавший в 2016 году пост президента США,рассказал американским СМИ о том, как он действовал во время своей поездки вКиев. По словам Байдена, он потребовал от Порошенко и Яценюка, чтобы был уволентогдашний генпрокурор Виктор Шокин – и пригрозил в противном случае непредоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий."Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что онибудут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошелна пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мнеговорят: вы не имеете таких полномочий, вы – не президент.. Я сказал: я едучерез 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы неполучаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того,кому на то время доверяли", – рассказал Байден.Евгений Мураев и ранее заявлял, что Украина утратиласуверенитет. По его словам, власти страны выглядят смешными в своем подчиненииЗападу. И замалчивать это уже невозможно: от мира нельзя спрятать ни уровенькоррупции, ни реальных событий, которые происходят в Донбассе, передает РИА Новости.