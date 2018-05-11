Клещи атакуют. За эту неделю почти 300 укушенных. Половина из пострадавших – дети. За три предыдущих недели - обращений было гораздо меньше. Всего около 50. Наибольшее количество жалоб на клещей - во Владимире, Муромском и Петушинском районах. Опасны они тем, что передают вирус энцефалита.

Клещи атакуют. За эту неделю почти 300 укушенных. Половина из пострадавших – дети. За три предыдущих недели - обращений было гораздо меньше. Всего около 50. Наибольшее количество жалоб на клещей - во Владимире, Муромском и Петушинском районах. Опасны они тем, что передают вирус энцефалита. Правда, с начала года у нас был всего один такой случай - в Камешковском районе. От клещевого энцефалита делают прививки. С начала года было вакцинировано 143 человека, из них 35 детей.