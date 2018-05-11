О нетрадиционной ориентации певца говорят уже давно. Да и
сам Сергей не стремится развеять слухи.
О нетрадиционной ориентации певца говорят уже давно. Да и
сам Сергей не стремится развеять слухи.
Масла в огонь добавляет личный микроблог артиста, который совсем
не играет в пользу разговоров о его "натуральности". К примеру, недавно певец опубликовал
снимок в Instagram, на котором запечатлен вместе с телеведущем Андреем Разыграевым. Мужчины сидят за столом, и они явно довольны своей домашней
пирушкой.
Поклонников Сергея очень удивил подбор блюд, характерный больше для романтического вечера, нежели для дружеской встречи. Сыр, клубника, вино,
крекеры, арбуз – согласитесь, совсем не то, что ожидаешь увидеть в рационе брутальных
мужиков. Отметим, что, судя по тому же микроблогу Лазарева, мужчины отдыхают вместе в солнечном Майами.
Досужие фанаты туже принялись выведывать статус их отношений
в комментариях. "Муж? 😂😂😂", "Лазарев
со своими парнем?", "Слева – муж? 😊", "Так
это нормальные пьют пиво с рыбой, а они по ходу голубые", "Кучка геев собралась",
– не унимались поклонники.
Добавим, что о личной жизни артиста известно крайне мало,
кроме разве что его распиаренного романа с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Поговаривают,
что Лера была лишь прикрытием для Лазарева. Якобы в те времена Сергея
связывали нежные отношения с его директором Михаилом Дворецким. И именно по
задумке Дворецкого телеведущая и певец изображали любовь.
Отметим, что до и после Леры ни об одной зазнобе артиста
известно не было. Конечно, ходили слухи о его романе с дочкой некого бизнесмена,
однако ушлым препарации не только не удалось запечатлеть влюбленных вместе, они
даже имя этой загадочной барышни выведать не смогли.
Музыкальный журналист Отар Кушанашвили как-то на всю страну
заявил, что что Кудрявцеву и Лазарева объединяют лишь шоппинг и дружба. А язвительная
Ксения Собчак и вовсе на всю страну объявила о том, что Сергей Лазарев – гей.