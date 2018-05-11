О нетрадиционной ориентации певца говорят уже давно. Да и сам Сергей не стремится развеять слухи.

О нетрадиционной ориентации певца говорят уже давно. Да исам Сергей не стремится развеять слухи.Масла в огонь добавляет личный микроблог артиста, который совсемне играет в пользу разговоров о его "натуральности". К примеру, недавно певец опубликовалснимок в Instagram, на котором запечатлен вместе с телеведущем Андреем Разыграевым. Мужчины сидят за столом, и они явно довольны своей домашнейпирушкой.Поклонников Сергея очень удивил подбор блюд, характерный больше для романтического вечера, нежели для дружеской встречи. Сыр, клубника, вино,крекеры, арбуз – согласитесь, совсем не то, что ожидаешь увидеть в рационе брутальныхмужиков. Отметим, что, судя по тому же микроблогу Лазарева, мужчины отдыхают вместе в солнечном Майами.Досужие фанаты туже принялись выведывать статус их отношенийв комментариях. "Муж? 😂😂😂", "Лазаревсо своими парнем?", "Слева – муж? 😊", "Такэто нормальные пьют пиво с рыбой, а они по ходу голубые", "Кучка геев собралась",– не унимались поклонники.Добавим, что о личной жизни артиста известно крайне мало,кроме разве что его распиаренного романа с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Поговаривают,что Лера была лишь прикрытием для Лазарева. Якобы в те времена Сергеясвязывали нежные отношения с его директором Михаилом Дворецким. И именно позадумке Дворецкого телеведущая и певец изображали любовь.Отметим, что до и после Леры ни об одной зазнобе артистаизвестно не было. Конечно, ходили слухи о его романе с дочкой некого бизнесмена,однако ушлым препарации не только не удалось запечатлеть влюбленных вместе, онидаже имя этой загадочной барышни выведать не смогли.Музыкальный журналист Отар Кушанашвили как-то на всю странузаявил, что что Кудрявцеву и Лазарева объединяют лишь шоппинг и дружба. А язвительнаяКсения Собчак и вовсе на всю страну объявила о том, что Сергей Лазарев – гей.