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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-kolichestvo-vidov-topliva-na-azs-mogut-ogranichit.html" target="_blank">Количество видов топлива на АЗС могут ограничить</a> - Росстандарт выступил с предложением разрешить продавать на АЗС только три вида жидкого топлива. Такое решение поможет борьбе с некачественным горючим, считают авторы инициативы.