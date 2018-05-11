В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сославшись на то, что сначала премьер должен представить свои предложения по структуре правительства в целом.

В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сославшись на то, что сначала премьер должен представить свои предложения по структуре правительства в целом.Ранее источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Федеральное агентство научных организаций будет ликвидировано, а его функции перейдут новому министерству науки, которое разделят на министерство образования и министерство науки.Как уточняет ТАСС, само ФАНО также отказалась от комментариев на тему возможной ликвидации.Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в рамках реформы РАН.