В четверт, 10 мая, состоялся второй полуфинал Евровидения, после которого определились все участники заключительной части конкурса. Россия в финал не прошла.

В четверт, 10 мая, состоялся второй полуфинал "Евровидения", после которого определились все участники заключительной части конкурса. Россия в финал не прошла.Победитель "Евровидения-2018" будет назван 12 мая. За награду поборются 26 музыкантов.Клаудия Пашкуал (Португалия) с песней O JardimAmaia y Alfred (Испания) – Tu Canci nMadame Monsieur (Франция) - MercyМихаэль Шульте (Германия) – You Let Me Walk AloneSuRie (Великобритания) – StormСезар Сэмпсон (Австрия) – Nobody But YouЭлина Нечаева (Эстония) – La ForzaЭлени Фурейра (Кипр) – FuegoИева Засимаускайте (Литва) – When We're OldNetta (Израиль) – ToyМиколас Йозеф (Чехия) – Lie To MeEquinox (Болгария) – BonesЕвгент Бушпепа (Албания) – MallСаара Аалто (Финляндия) – MonstersРайан О'Шонесси (Ирландия) – TogetherSanja Ilić & Balkanika (Сербия) – Nova DecaDoReDos (Молдавия) – My Lucky DayAWS (Венгрия) – Viszl t Ny rMelovin (Украина) – Under The LadderБенджамин Ингроссо (Швеция) – Dance You OffДжессика Маубой (Австралия) – We Got LoveАлександр Рыбак (Норвегия) – That's How You Write A SongRasmussen (Дания) – Higher GroundЛеа Сирк (Словения) – Hvala, ne!Waylon (Нидерланды) – Outlaw In 'EmErmal Meta e Fabrizio Moro (Италия) – Non Mi Avete Fatto Niente