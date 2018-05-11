Кто виноват в гибели 17-летнего подростка? Следователи регионального Следкома возбудили уже второе уголовное дело по факту смерти Данилы Белана. Напомню, несовершеннолетний юноша погиб в ДТП. Авария произошла 3 марта в селе Павловское, Суздальского района. Около 11 вечера, отечественная «пятёрка», управлял которой, по одной из версий, несовершеннолетний Данила, не пропустила «Хёндай Сантафе». Внедорожник двигался по главной дороге. Отвечать за безопасность ребёнка в этот момент должны были организаторы Суворовско-Ушаковских сборов.

Кто виноват в гибели 17-летнего подростка? Следователи регионального Следкома возбудили уже второе уголовное дело по факту смерти Данилы Белана. Напомню, несовершеннолетний юноша погиб в ДТП. Авария произошла 3 марта в селе Павловское, Суздальского района. Около 11 вечера, отечественная пятёрка, управлял которой, по одной из версий, несовершеннолетний Данила, не пропустила Хёндай Сантафе. Внедорожник двигался по главной дороге. Отвечать за безопасность ребёнка в этот момент должны были организаторы Суворовско-Ушаковских сборов. Военно-патриотический лагерь работал на территории Суздальского района. Погибший числился там волонтёром. В тот злополучный вечер несовершеннолетнего мальчишку попросили отвезти макеты оружия в Суздаль. В машине, помимо Данилы, находилось ещё двое, по всей видимости, нетрезвых взрослых человека. Первое уголовное дело Следком возбудил по факту ДТП. И вот теперь второе - по статье Халатность. Следователям предстоит установить, сколько человек на самом деле было в машине, кто сидел за рулём? И если управлял автомобилем всё-таки погибший, то на каком основании и по какой причине ему дали ключи от автомобиля?Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Признаки возможной халатности в действиях должностных лиц ОМСУ, в частности администрации Суздальского района, и организаторов военно-патриотических сборов пока неопределённая группа лиц. У нас допрошены многие должностные лица. В ближайшие дни предстоит допрос представителей общественной московской организации Суворовский призыв мы очень ждём результатов нескольких экспертиз. Самое главное - нам нужно установить, кто причастен к совершению преступления".