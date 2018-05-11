Программа называется «Владимир-культурная столица чемпионата» и рассчитана на весь игровой период.

Владимирская область подготовила обширную культурную программу, приуроченную к предстоящему чемпионату Мира по футболу. Программа называется «Владимир-культурная столица чемпионата» и рассчитана на весь игровой период.С июня по июль в регионе пройдут концерты, выставки, ярмарки, физкультурно-спортивные мероприятия, гастрономические фестивали, общегородские праздники. Среди самых масштабных и необычных: фестиваль «Музыкальная экспедиция», Международный блюз-байк фестиваль, Праздник лаптя, «Горохов день», фолк-фестиваль «Папоротник», Фестиваль «Богатырские игры», Спортивные праздники в честь открытия и закрытия ЧМ по футболу, Праздник самовара, Фестиваль-путешествие «Игры в прошлое», Праздник топора, Праздник шоколада, Фермерский фестиваль «Владимирские зори – Сырмарка – День молока», Фестиваль внедорожников «Меленковский прорыв», 35-й чемпионат Европы и 7-й открытый чемпионат России по пахоте.