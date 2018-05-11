Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал русофобское высказывание лидера украинской группы Вопли Видоплясова Олега Скрипки. Певец отчитал музыканта за оскорбление российских фанатов.

Народный артист России ЛевЛещенко прокомментировал русофобское высказывание лидера украинской группы"Вопли Видоплясова" Олега Скрипки.Певец отчитал музыканта за оскорбление российских фанатов.Скрипка сам признался, что во времяконцерта в Гааге треть зрителей ушла с выступления после его неудачной шутки. Певецзаявил, что ему приятно выступать в Голландии, в Европе, в Гааге, "где будетскоро суд над Россией".Лев Лещенко словесно врезал украинскому музыканту, предложив за стольаморальный поступок запретить Скрипке играть перед российской аудиторией. "Этоже украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступатьперед российским зрителем, и все. То, что он сделал, – самое настоящее хамство!Артист должен быть вне политики", – цитирует певцаНапомним, Олег Скрипка в прошлом году заявил: люди, которые не могутвыучить украинский язык, "имеют низкий IQ, таким ставят диагноз"дебилизм". При этом он предложил отправлять всех украинцев, которые немогут выучить родной язык, в "русскоязычное гетто".Материал дополняется