О
тест-драйве Lexus LC 500 я мечтал с прошлого лета: очередь на этот
автомобиль была аж до закрытия сезона. Когда водители в наших широтах меняют
резину на зимнюю, руководство пресс-парка Lexus благоразумно ставит эти машины в гараж. До весны. И это правильно, так как
быстро ездить на мощнейшем спорткаре с задним приводом по снегу опасно, а
медленно – невыразимо скучно.
О
тест-драйве Lexus LC 500 я мечтал с прошлого лета: очередь на этот
автомобиль была аж до закрытия сезона. Когда водители в наших широтах меняют
резину на зимнюю, руководство пресс-парка Lexus благоразумно ставит эти машины в гараж. До весны. И это правильно, так как
быстро ездить на мощнейшем спорткаре с задним приводом по снегу опасно, а
медленно – невыразимо скучно.
Lexus LC 500 – спортивное купе. Полагаю, это понятно с
одного взгляда на фотографию. Как и многие автомобили подобного класса, он
существует на нашем рынке только в одной комплектации, цена которой чуть меньше
восьми миллионов рублей. За эти деньги вы получаете пятилитровый двигатель на
477 лошадиных сил, салон, отделанный алькантарой, и, хоть и сделанный по
мотивам других моделей линейки Lexus, но все же обновленный интерфейс.
Lexus
LC 500
Цена, руб
7
886 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
7
886 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
V8
4969 / 477
Привод
задний
Разгон 0-100, сек
4,7
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
11,5
/ 20,6
Снаряженная масса, кг
2010
Длина/ширина/высота, мм
4770/1920/1345
Дорожный просвет, мм
133
Объем багажника, л
197
Как
бы я ни старался быть объективным, оценивая спортивное купе, я чувствую себя
как профессор филологии, принимающий экзамен у изрядно декольтированной
студентки. И вроде мозгом понимаешь, что есть к чему придраться, а все
остальные органы наперебой голосуют за “пятерку”. И это еще до того, как она
отворачивается от тебя, поднимает мел и пишет что-то неразборчиво на доске.
Но,
в отличие от той гипотетической декольтированной нерадивой студентки,
внутренний мир нашего спортивного подопечного весьма и весьма богат.
Формы
салона необыкновенно изящны. Линии, обозначенные на дверях, продолжены
практически под капот и решительно перечеркнуты узкой полоской торпедо. А еще
здесь присутствует материал, название которого возвращает меня почему-то во
времена фильмов о сицилийской мафии: алькантара. Не знаю, как там насчет мафии,
но выглядит красиво.
Приборная
панель выполнена как в модели RC, и комбинирует механику и LCD.
В "спорте"
дисплей переключается в режим высокого контраста. Кроме того, отдельной кнопкой
на руле центральный циферблат можно убрать в сторону или поставить на центр,
сконцентрировавшись только на самой нужной информации.
Для
пассажира, которому во время поездки точно будет не до приборов, здесь
предусмотрены специальные ручки, чтобы держаться за них и визжать как девчонка.
И
вот теперь мы переходим к самому интересному. Как едет Lexus LC 500? Ну, по крикам пассажира вы все сами поймете.
Не просто так этот автомобиль снаряжен пятилитровым атмосферником: разгон до
“сотни” здесь происходит всего за 4,7 секунды! И более того: если водитель на
той самой “сотне” резко нажмет на газ, рывок будет такой, что пассажир, скорее
всего, хорошенько приложится головой о подголовник. Вот для чего здесь были эти
ручки!
На
самом деле, здесь не успеваешь сказать “как быстро она разгоняется до сотни”,
как на спидометре уже 230. И это далеко не предел. Ускорение почти не падает с
набором скорости, что действительно круто. Одна из тех ситуаций, когда задний
спойлер – must have.
Для
улучшения аэродинамики дверные ручки прячутся в дверь, когда автомобиль
набирает скорости (или же просто закрыт).
Начинаем
раздачу слонов. Ну, для начала ожидаемое: гитара в багажник не влезла ни под
каким соусом. Мне кажется, она бы не влезла, даже если ее сложили пополам. А в
салоне она заняла те самые два “полуместа” сзади. И это превысило мои ожидания,
потому что я ожидал, что в этом салоне ее придется возить только на переднем
сиденье.
Аудиосистему
я не включал вообще. Простите. Кому нужна музыка, когда здесь ТАК звучит
двигатель?
Для
оптимального эффекта автомобиль нужно поставить в режим S+. Тогда меняется работа
системы выхлопа, и машина начинает петь серенады.
И,
наконец, есть неприятный момент с работой бортовых систем. Периодически на
экране появлялась надпись “Невозможно подключиться к серверу”, которая наглухо
блокировала управление всеми медиасистемами, навигацией и даже обогревом и
поддувом сидений, что является с моей точки зрения, окончательным свинством.
Закрыть сообщение о сбое подключения не было возможно, поэтому единственным
решением было заглушить и заново завести автомобиль. Когда большое количество
функций запрятано в бортовой компьютер без внешних дублирующих кнопок, такие
косяки абсолютно недопустимы.
Но
давайте будем объективными (хотя бы постараемся). Вопрос интерфейса решается
перепрошивкой, а вот красота останется навечно. Фотосессия Lexus LC 500 получилось самой
красивой и одновременно самой простой за всю мою фотоисторию. С какой стороны
ни сфотографируй, автомобиль смотрится на “пять с плюсом”. А с некоторых
отдельных ракурсов – вообще как произведение искусства.
Lexus LC 500 – невообразимо красивая и столько же дорогая
игрушка для тех, кто может себе позволить купить 477 лошадей по 16 тысяч рублей
за штуку. Обладая стремительным и провоцирующим на дорожные подвиги норовом, он
все же не нарушает основного принципа Lexus: автомобиль должен быть удобным. И внутри здесь
действительно комфортно и мягко. К тому же подвеска как-то умудряется
сглаживать мелкие неровности дорожного полотна, не портя настроение водителя.
Впрочем, с ямами я бы был на вашем месте поаккуратнее.
Не
смотрите на цену. Не смотрите на то, что зимой у вас эта машина будет стоять в
гараже. Не смотрите на налоги и стоимость страховки. Этот автомобиль придуман и
построен, чтобы приносить радость. И вы знаете, у него это прекрасно
получается. Не верите – посмотрите на мое лицо.
Обзор
подготовлен специально для портала dni.ru