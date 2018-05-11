О тест-драйве Lexus LC 500 я мечтал с прошлого лета: очередь на этот автомобиль была аж до закрытия сезона. Когда водители в наших широтах меняют резину на зимнюю, руководство пресс-парка Lexus благоразумно ставит эти машины в гараж. До весны. И это правильно, так как быстро ездить на мощнейшем спорткаре с задним приводом по снегу опасно, а медленно – невыразимо скучно.

тест-драйве Lexus LC 500 я мечтал с прошлого лета: очередь на этотавтомобиль была аж до закрытия сезона. Когда водители в наших широтах меняютрезину на зимнюю, руководство пресс-парка Lexus благоразумно ставит эти машины в гараж. До весны. И это правильно, так какбыстро ездить на мощнейшем спорткаре с задним приводом по снегу опасно, амедленно – невыразимо скучно.Lexus LC 500 – спортивное купе. Полагаю, это понятно содного взгляда на фотографию. Как и многие автомобили подобного класса, онсуществует на нашем рынке только в одной комплектации, цена которой чуть меньшевосьми миллионов рублей. За эти деньги вы получаете пятилитровый двигатель на477 лошадиных сил, салон, отделанный алькантарой, и, хоть и сделанный помотивам других моделей линейки Lexus, но все же обновленный интерфейс.LexusLC 500Цена, руб886 000Цена в минимальной конфигурации, руб886 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)V84969 / 477ПриводзаднийРазгон 0-100, сек4,7Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км11,5/ 20,6Снаряженная масса, кг2010Длина/ширина/высота, мм4770/1920/1345Дорожный просвет, мм133Объем багажника, л197Какбы я ни старался быть объективным, оценивая спортивное купе, я чувствую себякак профессор филологии, принимающий экзамен у изрядно декольтированнойстудентки. И вроде мозгом понимаешь, что есть к чему придраться, а всеостальные органы наперебой голосуют за “пятерку”. И это еще до того, как онаотворачивается от тебя, поднимает мел и пишет что-то неразборчиво на доске.Но,в отличие от той гипотетической декольтированной нерадивой студентки,внутренний мир нашего спортивного подопечного весьма и весьма богат.Формысалона необыкновенно изящны. Линии, обозначенные на дверях, продолженыпрактически под капот и решительно перечеркнуты узкой полоской торпедо. А ещездесь присутствует материал, название которого возвращает меня почему-то вовремена фильмов о сицилийской мафии: алькантара. Не знаю, как там насчет мафии,но выглядит красиво.Приборнаяпанель выполнена как в модели RC, и комбинирует механику и LCD.В "спорте"дисплей переключается в режим высокого контраста. Кроме того, отдельной кнопкойна руле центральный циферблат можно убрать в сторону или поставить на центр,сконцентрировавшись только на самой нужной информации.Дляпассажира, которому во время поездки точно будет не до приборов, здесьпредусмотрены специальные ручки, чтобы держаться за них и визжать как девчонка.вот теперь мы переходим к самому интересному. Как едет Lexus LC 500? Ну, по крикам пассажира вы все сами поймете.Не просто так этот автомобиль снаряжен пятилитровым атмосферником: разгон до“сотни” здесь происходит всего за 4,7 секунды! И более того: если водитель натой самой “сотне” резко нажмет на газ, рывок будет такой, что пассажир, скореевсего, хорошенько приложится головой о подголовник. Вот для чего здесь были этиручки!Насамом деле, здесь не успеваешь сказать “как быстро она разгоняется до сотни”,как на спидометре уже 230. И это далеко не предел. Ускорение почти не падает снабором скорости, что действительно круто. Одна из тех ситуаций, когда заднийспойлер – must have.Дляулучшения аэродинамики дверные ручки прячутся в дверь, когда автомобильнабирает скорости (или же просто закрыт).Начинаемраздачу слонов. Ну, для начала ожидаемое: гитара в багажник не влезла ни подкаким соусом. Мне кажется, она бы не влезла, даже если ее сложили пополам. А всалоне она заняла те самые два “полуместа” сзади. И это превысило мои ожидания,потому что я ожидал, что в этом салоне ее придется возить только на переднемсиденье.Аудиосистемуя не включал вообще. Простите. Кому нужна музыка, когда здесь ТАК звучитдвигатель?Дляоптимального эффекта автомобиль нужно поставить в режим S+. Тогда меняется работасистемы выхлопа, и машина начинает петь серенады.И,наконец, есть неприятный момент с работой бортовых систем. Периодически наэкране появлялась надпись “Невозможно подключиться к серверу”, которая наглухоблокировала управление всеми медиасистемами, навигацией и даже обогревом иподдувом сидений, что является с моей точки зрения, окончательным свинством.Закрыть сообщение о сбое подключения не было возможно, поэтому единственнымрешением было заглушить и заново завести автомобиль. Когда большое количествофункций запрятано в бортовой компьютер без внешних дублирующих кнопок, такиекосяки абсолютно недопустимы.Нодавайте будем объективными (хотя бы постараемся). Вопрос интерфейса решаетсяперепрошивкой, а вот красота останется навечно. Фотосессия Lexus LC 500 получилось самойкрасивой и одновременно самой простой за всю мою фотоисторию. С какой стороныни сфотографируй, автомобиль смотрится на “пять с плюсом”. А с некоторыхотдельных ракурсов – вообще как произведение искусства.Lexus LC 500 – невообразимо красивая и столько же дорогаяигрушка для тех, кто может себе позволить купить 477 лошадей по 16 тысяч рублейза штуку. Обладая стремительным и провоцирующим на дорожные подвиги норовом, онвсе же не нарушает основного принципа Lexus: автомобиль должен быть удобным. И внутри здесьдействительно комфортно и мягко. К тому же подвеска как-то умудряетсясглаживать мелкие неровности дорожного полотна, не портя настроение водителя.Впрочем, с ямами я бы был на вашем месте поаккуратнее.Несмотрите на цену. Не смотрите на то, что зимой у вас эта машина будет стоять вгараже. Не смотрите на налоги и стоимость страховки. Этот автомобиль придуман ипостроен, чтобы приносить радость. И вы знаете, у него это прекраснополучается. Не верите – посмотрите на мое лицо.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru