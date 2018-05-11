В деле Скрипалей время работает против Великобритании, заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, чем больше проходит времени, тем больше вопросов к Лондону. Доказательств вины России и подозреваемых в отравлении нет, а встретиться с пострадавшими до сих пор России не дают.

В деле Скрипалей время работает против Великобритании, заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, чем больше проходит времени, тем больше вопросов к Соединенному королевству.Доказательств вины России — нет, подозреваемых в отравлении — тоже, о местонахождении Скрипалей и состоянии их здоровья неизвестно. Глава российской миссии встретился с гендиректором британского МИДа по вопросам безопасности Филипо Бартоном и в который раз в нарушении всех конвенций получил отказ на просьбу встретиться с пострадавшими, сообщает Россия 24.Британская сторона не намерена нам давать доступа к Скрипалям, а значит, мы не сможем удостовериться, в каком состоянии они находятся. Живы они, не живы, что с ними происходит, находятся ли они в добром здравии", — сказал Яковенко.Посол России в Лондоне говорит, что 1 мая в британском парламенте был признан тот факт, что до сих пор каких-либо подозреваемых в этом деле нет. "А ведь нас обвинили буквально виновными на следующий день", — напомнил российский дипломат.Ранее Александр Яковенко заявил: факты дают все больше оснований рассматривать сложившуюся ситуацию со Скрипалями как похищение двух российских граждан.После инцидента в Солсбери в начале марта, когда 66-летний Сергей и его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль якобы были отравлены разработанным в России (как бездоказательно заявили власти Британии) нервнопаралитическим веществом "Новичок", отношения между нашими странами "достигли нового дна". Такую характеристику им ранее дал посол России в Великобритании Александр Яковенко.