Концерт украинской рок-группы Вопли Видоплясова в Гааге завершился провалом. Зрители покинули концертный зал после того, как лидер группы позволил себе русофобское высказывание.

Концерт украинской рок-группы "Вопли Видоплясова"в Гааге завершился провалом. Зрители покинули концертный зал после того, каклидер группы позволил себе русофобское высказывание.Олег Скрипка по поводу неудачи во время турне по Нидерландамособо не переживает. Фронтмен "Воплей" успокаивает себя тем, что большинствоиз покинувших зал в Гааге – россияне. В то же время, Скрипка признает, что велсебя "слишком эмоционально"."Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать– где будет скоро суд над Россией", – сказал на концерте Скрипка. В итоге наэтот вечер "Вопли" лишились трети зрителей. Извиняться перед аудиториейлидер группы и не подумал, о чем и сообщил в эфире телеканала "112".Олег Скрипка не впервые оказывается в центре скандала из-засвоей русофобии. Солист группы "Вопли Видоплясова" в прошлом годузаявил: люди, которые не могут выучить украинский язык, "имеют низкий IQ,таким ставят диагноз "дебилизм". И предложил не говорящих на мовепросто изолировать – по его мнению, не знающие украинского языка люди социально опасны. По мнению Скрипки, для такихнужно создать гетто.Однако тогда музыкант получил жесткую отповедь – причем от представителяукраинской власти. "С тех, кто несет искусство людям, и спрос особый.Поэтому фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях –особенно омерзителен", – написал в соцсети Facebook глава МВД Арсен Аваков.Скрипке пришлось объясняться и оправдываться. Оказалось, онимел в виду совсем другое – что истинные украинцы живут в гетто из-за засилья вНезалежной русского языка. Тем же, ктомовой не владеет, надо помогать с помощью различных обучающих программ.