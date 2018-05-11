По результатам обследования у экс-генпродюсера Седьмой студии и бывшего гендиректора Гоголь-центра Алексея Малобродского обнаружена патология сердца, а именно ишемия миокарда. Накануне он был доставлен в 20-ю больницу после ухудшения состояния.

По результатам обследования у экс-генпродюсера "Седьмой студии" и бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского обнаружена патология сердца, а именно ишемия миокарда. Накануне он был доставлен в 20-ю больницу после ухудшения состояния.Как уточнили "Интерфаксу" медики, установленная патология требует нахождения пациента в реанимации, по крайней мере, еще два-три дня.Ранее сообщались, что состояние Алексея Малобродского оценивается как тяжелое. Продюсеру стало плохо в четверг после заседания Басманного суда, который отказался перевести его из СИЗО под домашний арест.Адвокат Юлия Лахова обращалась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации ее подзащитного.Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств. Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 миллиона бюджетных рублей, выделенных основанной Кириллом Серебренниковым организации на реализацию проекта "Платформа".