В столице Испании продолжается турнира WTA Mutua Madrid Open. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

В столице Испании продолжается турнира WTA Mutua Madrid Open. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в полуфинал соревнований.В четвертьфинале Мария играла с голландкой Кики Бертенс. Поединок продолжался 2 часа 5 минут, и завершился победой Бертенс в трех партия. Первый сет остался за Шараповой 6:4, но в двух последующих сильнее была голландка 6:2, 6:3.Первая ракетка мира румынка Симона Халеп также завершила выступления на турнире в Мадриде. Халеп проиграла Каролине Плишковой из Чехии – 4:6, 3:6. В полуфинале Плишкова сыграет с победительницей встречи между Дарьей Касаткиной и чешкой Петрой Квитовой.