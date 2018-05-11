Стало известно место проведения Суперкубка России по футболу 2018 года. Матч между чемпионом страны Локомотивом и обладателем Кубка России Тосно пройдет в Нижнем Новгороде.

Стало известно место проведения Суперкубка России по футболу 2018 года. Матч между чемпионом страны "Локомотивом" и обладателем Кубка России "Тосно" пройдет в Нижнем Новгороде.Существовало два варианта места проведения матча за Суперкубок – "Нижний Новгород Арена" и заново отстроенный московский стадион "Динамо". Но затем РФПЛ сделал свой выбор в пользу Нижнего Новгорода, потому что столичная арена еще не сдана в эксплуатацию."27 июля в Нижнем Новгороде Суперкубок пройдет. Очень удобная доставка болельщиков в этот город. Решение правильное, стадион очень хороший, — сказал президент Российской Футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин РИА Новости. – Это решение правления РФПЛ, мы согласуем его с РФС. Время начала матча объявим чуть позже. Это наш турнир, мы его проводим, а РФС является соорганизатором турнира"."У Нижнего Новгорода хорошее железнодорожное сообщение с обоими городами-участниками Суперкубка. Плюс к нам обращался губернатор Нижегородской области с просьбой принять этот кубок, и мы приняли такое решение", — добавил глава РФПЛ.