В ходе собрания в Меленковской СОШ №2 сотрудники полиции разъяснили родителям права и обязанности несовершеннолетних, обсудили проблемы употребления подростками запрещенных веществ и безопасного поведения детей на дороге.

В преддверии летних каникул в Меленковской средней школе №2 прошло общешкольное родительское собрание. По традиции, администрация школы пригласила принять участие в мероприятии сотрудников ОМВД России по Меленковскому району.Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Екатерина Зотова разъяснила родителям права и обязанности несовершеннолетних, и рассказала об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.Кроме того, инспектор ПДН напомнила присутствующим об опасности накротиков для подрастающего поколения и о том, по каким признакам можно определить, употребляет ли подросток запрещенные вещества.Не обошли стороной полицейские и тему безопасности дорожного движения в летний период, поскольку во время каникул дети часто предоставлены сами себе, и свободное время проводят на улице, забывая правила безопасного поведения на дороге. Инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району Любовь Гущина напомнила родителям о правилах дорожного движения, рассказала о типичных ошибках, в результате которых дети попадают в ДТП. Также собравшимся был продемонстрирован видеоролик на тему безопасного поведения на дороге.В заключение встречи полциейские ответили на интересующие вопросы родителей и дали на них развернутые ответы.