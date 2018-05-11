Начать самостоятельно контролировать свою судьбу призвала европейские страны канцлер Германии Ангела Меркель. Ушли времена, когда США просто защищали нас, - подчеркнула она.

Начать самостоятельно контролировать свою судьбу призвала европейские страны канцлер Германии Ангела Меркель. "Ушли времена, когда США просто защищали нас", — подчеркнула она.Канцлер Меркель сделала это заявление после того, как США заявили о выходе Вашингтона из иранской сделки. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивают достигнутая с Тегераном международная договоренность, напоминает "Интерфакс". Вашингтон намерен вернуть санкции в отношении Ирана. Трампа не устроило то, что в соглашении о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, ничего не сказано о ракетной программе Тегерана.Франция, Германия, Великобритания заявили, что будут соблюдать иранскую ядерную сделку до тех пор, пока ее выполняет Иран.10 мая канцлер Германия Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Она заявила о необходимости вести многосторонний диалог с Тегераном не только по ядерной программе, но и по ракетной программе, и по иранской политике в ближневосточном регионе. Меркель призвала Иран способствовать деэскалации ситуации в Сирии.Берлин признает важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для всего мира, отметил глава МИД Германии Хайко Маас. Он проведет первую встречу после назначения с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. А 18 мая уже Меркель и Путин встретятся в Сочи. Они обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.Соглашение по иранской ядерной программе было заключено в июле 2015 года. Его подписали Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Соглашение запрещает Тегерану разрабатывать ядерное оружие и материалы для его создания, а в обмен на это снимает жесткие международные санкции.