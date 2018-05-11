Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов. Президент
Украины проводил пресс-конференцию по итогам встречи с европейскими коллегами в
одиночестве.
Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов. Президент
Украины проводил пресс-конференцию по итогам встречи с европейскими коллегами в
одиночестве.
Канцлер Германии и президент Франции говорят о короткой
деловой встрече с украинским лидером – тогда как в Киеве визит в немецкий Ахен
громко называют переговорами. Однако и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон
прекрасно понимают: говорить с Петром Порошенко не о чем. Для европейских
лидеров он – пустое место, "хромая утка", отметил директор
Украинского института анализа Руслан Бортник.
"Каких-либо прорывов и реальных результатов не
достигнуто. Все уже ориентируются на встречу Меркель и Макрона с Путиным. Вот
после этого может прозвучать какая-то конкретика, да и это сомнительно", -
заявил эксперт в интервью изданию "ПолитНавигатор".
С точки зрения Запада, Порошенко – "хромая утка", президент,
срок полномочий которого заканчивается. Он не может дать ни стратегических, ни
даже тактических гарантий выполнения каких-либо договоренностей – так как
маловероятно, что его изберут на второй срок, подчеркнул эксперт.
Подтверждает слова аналитика и тот факт, что сразу после
встречи канцлер позвонила российскому президенту – Меркель рассказала Владимиру
Путину об итогах встречи. Сам же Порошенко на пресс-конференции назвал самым
большим достижением переговоров "рабочую атмосферу". "Наверное,
это – точное определение: говорили для того, чтобы говорить, ни о чем не договариваясь",
– сказал Бортник. Ясно, что Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов,
заключил аналитик.
В правительстве Германии сообщили, что короткая встреча канцлера Меркель с президентами Макроном и Порошенко "служила обмену мнениями о ситуации на востоке Украины и возможных будущих этапах минского процесса". Это была встреча "на полях": в Ахене прошли торжества по случаю вручения президенту Франции Международной премии имени Карла Великого за 2018 год. Он получил ее "за свое видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью".