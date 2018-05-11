Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов. Президент Украины проводил пресс-конференцию по итогам встречи с европейскими коллегами в одиночестве.

Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов. ПрезидентУкраины проводил пресс-конференцию по итогам встречи с европейскими коллегами водиночестве.Канцлер Германии и президент Франции говорят о короткойделовой встрече с украинским лидером – тогда как в Киеве визит в немецкий Ахенгромко называют переговорами. Однако и Ангела Меркель, и Эммануэль Макронпрекрасно понимают: говорить с Петром Порошенко не о чем. Для европейскихлидеров он – пустое место, "хромая утка", отметил директорУкраинского института анализа Руслан Бортник."Каких-либо прорывов и реальных результатов недостигнуто. Все уже ориентируются на встречу Меркель и Макрона с Путиным. Вотпосле этого может прозвучать какая-то конкретика, да и это сомнительно", -заявил эксперт в интервью изданию "ПолитНавигатор".С точки зрения Запада, Порошенко – "хромая утка", президент,срок полномочий которого заканчивается. Он не может дать ни стратегических, нидаже тактических гарантий выполнения каких-либо договоренностей – так какмаловероятно, что его изберут на второй срок, подчеркнул эксперт.Подтверждает слова аналитика и тот факт, что сразу послевстречи канцлер позвонила российскому президенту – Меркель рассказала ВладимируПутину об итогах встречи. Сам же Порошенко на пресс-конференции назвал самымбольшим достижением переговоров "рабочую атмосферу". "Наверное,это – точное определение: говорили для того, чтобы говорить, ни о чем не договариваясь",– сказал Бортник. Ясно, что Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов,заключил аналитик.В правительстве Германии сообщили, что короткая встреча канцлера Меркель с президентами Макроном и Порошенко "служила обмену мнениями о ситуации на востоке Украины и возможных будущих этапах минского процесса". Это была встреча "на полях": в Ахене прошли торжества по случаю вручения президенту Франции Международной премии имени Карла Великого за 2018 год. Он получил ее "за свое видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью".