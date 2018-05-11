С избранием премьер-министром Армении Николу Пашиняна поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Берлин поддержит Ереван на пути модернизации и реформирования страны. А также приложит усилия для углубления двусторонней дружбы, связей и мирного развития Армении.

С избранием премьер-министром Армении Николу Пашиняна поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Берлин поддержит Ереван на пути модернизации и реформирования страны. А также приложит усилия для углубления двусторонней дружбы, связей и мирного развития Армении.Акции протеста проходили в Ереване и ряде других городов Армении с 13 апреля. Их возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" депутат Никол Пашинян. Оппозиционеры объявили о начале "бархатной революции" в Армении, напоминает РИА Новости.Оппозиция выступала против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера. Они считают его виновным в падении уровня жизни населения страны и стагнации экономики. 23 апреля Саргсян на фоне продолжающихся протестов подал в отставку.В Армении прошла конституционная реформа. Республика из президентской стала парламентской. В результате избираемый парламентом премьер-министр получил значительные полномочия.8 мая Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна главой кабинета министров. Первым делом он сменил руководство полицией и службой нацбезопасности. Президент России Владимир Путин встретится с Николом Пашиняном 14 мая в Сочи. В Брюссель Пашиняна пригласила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.