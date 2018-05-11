Сократить расходы на пенсионное обеспечение предложил Минфин. Сокращение расходов по бюджетной статье Социальная политика составит сразу почти 53 миллиарда рублей. При этом пенсионное обеспечение предлагается урезать на 51,5 миллиарда.

Сократить расходы на пенсионное обеспечение предложил Минфин. Сокращение расходов по бюджетной статье "Социальная политика" составит сразу почти 53 миллиарда рублей. При этом пенсионное обеспечение предлагается урезать на 51,5 миллиарда.На социальное обеспечение Минфин предложил выделить на 5,9 миллиарда рублей меньше, а поддержка инвалидам уменьшится на 2,23 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Поправки к федеральному бюджету 2018 года были опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.В них расходы Пенсионного фонда России вырастут на 99 миллиардов рублей, но трансферт на это из федерального бюджета сократится на 68,3 миллиарда рублей. Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 миллиарда рублей до 7,35 триллиона. Так снизится зависимость ПФР от федерального бюджета. В частности, в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета фонда прошлого года. Они составили 234,2 миллиарда рублей, добавляет ТАСС. Россияне при этом негативно высказываются против планов повысить пенсионный возраст. За понижение пенсионного возраста высказались 35 процентов опрошенных, а поддержали планы правительства по повышению возраста выхода на пенсию только шесть процентов.При этом затраты на здравоохранение Минфин предложил увеличить на 4,2 миллиарда рублей. Они в основном пойдут на программу "Развитие здравоохранения" — помощь больным онкологическими заболеваниями, туберкулезом, сосудистыми заболеваниями, формирование здорового образа жизни, профилактику инфекционных заболеваний и иммунопрофилактику.Будут увеличены и расходы на образование. При этом рост к прошлому году составит 2,64 миллиарда рублей в основном за счет высшего образования. А финансирование программ среднего профессионального образования предложено уменьшить на 720 миллионов. На 332 миллиона рублей урежут расходы на дошкольное и общее образование. 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Указ ставит среди целей повышение средней продолжительности жизни в России до 78 лет, а также возвращение страны в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.При этом Минобрнауки предлагается вновь вернуть к первоначальному виду и разделить на министерство образования и министерство науки.Дополнительные деньги в 816 миллионов рублей будут выделены на молодежную политику и допобразование детей. Бюджет Росмолодежи увеличится на 2,1 миллиона рублей, а всего на реализацию молодежной политики может быть выделено дополнительно еще 6 миллионов 789 тысяч рублей.Сократятся расходы на российские космические программы. По сравнению с 2017 годом на развитие космодромов будет выделено на 8 миллиардов рублей меньше. Эти деньги могут быть перераспределены в пользу Центра Хруничева, для погашения банковских кредитов производителя ракет "Протон" и уплаты процентов по этим кредитам.