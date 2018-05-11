Расходы на выплату пенсий россиянам в 2018 году могут резко
сократить. Проект поправок в бюджет предложило Министерство финансов.
Расходы на выплату пенсий россиянам в 2018 году могут резко
сократить. Проект поправок в бюджет предложило Министерство финансов.
Более чем на 50 миллиардов рублей предлагается урезать
поступления из российского бюджета на пенсионное обеспечение. Сокращение
расходов по разделу "Социальная политика" отражено в документе,
опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В целом на социальные программы предлагается урезать расходы
на 52,93 миллиарда рублей. Из этой суммы 51,5 миллиарда приходится на пенсии,
передает . При этом
ранее сообщалось, что реальный размер пенсий в России за первый квартал 2018
года вырос на 2,2%.
В то же время, в России продолжается дискуссия по поводу
повышения пенсионного возраста. Около 53% россиян считают существующий порог
выхода на пенсию оптимальным. А 35% опрошенных выступают за его снижение.
Исследовательская служба портала HeadHunter выяснила, что лишь
6% россиян согласны на повышение пенсионного возраста – при условии, что это
поможет развитию российской экономики. Те же, кто выступает за его снижение,
считают оптимальным сроком ухода на заслуженный отдых 54 года для мужчин и 50
для женщин. Сторонники повышения, в свою очередь, указывают 63 года и 60 лет
соответственно.
В правительстве окончательно решение пока не принято. Глава
кабмина Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что к вопросу надо подходить аккуратно
и взвешенно.