Расходы на выплату пенсий россиянам в 2018 году могут резко сократить. Проект поправок в бюджет предложило Министерство финансов.

Расходы на выплату пенсий россиянам в 2018 году могут резкосократить. Проект поправок в бюджет предложило Министерство финансов.Более чем на 50 миллиардов рублей предлагается урезатьпоступления из российского бюджета на пенсионное обеспечение. Сокращениерасходов по разделу "Социальная политика" отражено в документе,опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В целом на социальные программы предлагается урезать расходына 52,93 миллиарда рублей. Из этой суммы 51,5 миллиарда приходится на пенсии,передает . При этомранее сообщалось, что реальный размер пенсий в России за первый квартал 2018года вырос на 2,2%.В то же время, в России продолжается дискуссия по поводуповышения пенсионного возраста. Около 53% россиян считают существующий порогвыхода на пенсию оптимальным. А 35% опрошенных выступают за его снижение.Исследовательская служба портала HeadHunter выяснила, что лишь6% россиян согласны на повышение пенсионного возраста – при условии, что этопоможет развитию российской экономики. Те же, кто выступает за его снижение,считают оптимальным сроком ухода на заслуженный отдых 54 года для мужчин и 50для женщин. Сторонники повышения, в свою очередь, указывают 63 года и 60 летсоответственно.В правительстве окончательно решение пока не принято. Главакабмина Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что к вопросу надо подходить аккуратнои взвешенно.