Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся осенью 2017 года, оставил два завещания. Одно из них касается недвижимости в Латвии, а другое – имущества на территории России.

Его вдова Елена Бомбина и дочь Елена так и не заявили о своем желании вступить в наследство. К юристам обратилась лишь бывшая жена сатирика – Велта Задорнова.Детали завещаний пока неизвестны. "Что в них - вопрос. Думаю, будут сюрпризы", - рассказал "Комсомольской правде" друг семьи. Он добавил, что судебные разбирательства "если и произойдут, то лишь по инициативе второй жены".Среди недвижимости, которой владел Задорнов, - квартира в Москве, дача в Подмосковье, а также дом в Юрмале.У дочери сатирика есть квартира в Москве, которую купил ей отец, а также дом на Мальте, куда она уехала после похорон.Михаил Задорнов скончался после продолжительной борьбы с раком мозга.