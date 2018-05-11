Российская столица заняла пятую строку в рейтинге инвестиционной привлекательности европейских городов. Позади Москвы остались столицы Финляндии, Польши, Германии и Швеции.

Российская столица заняла пятую строку в рейтинге инвестиционной привлекательности европейских городов. Позади Москвы остались столицы Финляндии, Польши, Германии и Швеции.Если сравнивать позицию, которую Москва занимала впредыдущем топ-листе, с нынешней, то российская столица поднялась на двеступени. Рейтинг опубликовало авторитетное деловое издание Financial Times.Согласно его данным, среди восточноевропейских городов поэтому показателю она уже во второй раз оставила всех позади. Почетные второе итретье места на своеобразном пьедестале заняли столицы Польши и Румынии соответственно.Как отметил глава столичного департамента экономическойполитики и развития Владимир Ефимов, Москва улучшила свои позиции вавторитетном рейтинге. И впервые в 2018 году город попал в пятерку крупнейших населенныхпунктов Европы, которые считаются наиболее привлекательными для инвесторов. "Ав рейтинге по Восточной Европе заняла первое место", – подчеркнул ЕфимовПо его словам, вопросам инвестирования столичные властиуделяют большое внимание. Так, отметил московский чиновник, вкладывать средствав городские проекты выгодно благодаря предоставляемым льготам и преференциям.Реализация комплексной программы поддержки инвестиций, пословам Владимира Ефимова, позволила российской столице достичь уровня ведущихмегаполисов Старого Света в вопросах простоты и удобства ведения бизнеса. Вомногом именно поэтому Москва ежегодно привлекает порядка половины всехиностранных инвестиций, приходящих в нашу страну, сказал он.Напомним, авторитетный международный рейтинг составляется одинраз в два года. Он формируется на основе ресурсов издания, которые занимаютсявопросами прямых иностранных инвестиций. Лучшие города определяются на основе 97показателей. Учитывается, в частности, экономический потенциал, сфера труда,издержки ведения бизнеса, обеспеченность инфраструктурой и благоприятностьсреды для предпринимательства.