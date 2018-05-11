Секс-символ нескольких поколений мужчин, звезда Спасателей Малибу прилетела в нашу страну в качестве члена жюри в шоу талантов Лига удивительных людей телеканала Россия. В новом проекте будут соревноваться самые экстраординарные люди планеты.

Секс-символ нескольких поколений мужчин, звезда"Спасателей Малибу" прилетела в нашу страну в качестве члена жюри в шоуталантов "Лига удивительных людей" телеканала "Россия". В новом проекте будутсоревноваться самые экстраординарные люди планеты.Памела уверена, что "это будет невероятновесело и удивительно" Знаменитость сообщила, что не может дождаться того, чтобудет происходить на сцене проекта."Мне очень интересно – это целый новый мирдля меня, очень захватывающее зрелище!", – цитирует актрису сайт "Комсомольскаяправда". В одном из номеров, который еще не вышел в эфир, выступала командаметателей ножей. Памеле так понравилось происходящее, что она сама "легла поднож", рискуя собственной жизнью.Певец Николай Басков стал подбадривать блондинку,говоря, что не против "прикрыть" ее и лечь сверху. Но когда над Памелой ввоздухе полетели большие кухонные клинки, всем стало не до шуток.Чем закончилась такая импровизация,пока не известно. Продюсеры проекта держат это в секрете. Премьера шоу "Лигаудивительных людей" состоится в эфире телеканала "Россия" 13 мая в 18:00.Какписали Dni.Ru, судить конкурсантов на шоу будут как представителиотечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса МарияАронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая ПамелаАндерсон и спортсмен из США Джеффри Монсон.