Секс-символ нескольких поколений мужчин, звезда
Спасателей Малибу прилетела в нашу страну в качестве члена жюри в шоу
талантов Лига удивительных людей телеканала Россия. В новом проекте будут
соревноваться самые экстраординарные люди планеты.
Секс-символ нескольких поколений мужчин, звезда
"Спасателей Малибу" прилетела в нашу страну в качестве члена жюри в шоу
талантов "Лига удивительных людей" телеканала "Россия". В новом проекте будут
соревноваться самые экстраординарные люди планеты.
Памела уверена, что "это будет невероятно
весело и удивительно" Знаменитость сообщила, что не может дождаться того, что
будет происходить на сцене проекта.
"Мне очень интересно – это целый новый мир
для меня, очень захватывающее зрелище!", – цитирует актрису сайт "Комсомольская
правда". В одном из номеров, который еще не вышел в эфир, выступала команда
метателей ножей. Памеле так понравилось происходящее, что она сама "легла под
нож", рискуя собственной жизнью.
Певец Николай Басков стал подбадривать блондинку,
говоря, что не против "прикрыть" ее и лечь сверху. Но когда над Памелой в
воздухе полетели большие кухонные клинки, всем стало не до шуток.
Чем закончилась такая импровизация,
пока не известно. Продюсеры проекта держат это в секрете. Премьера шоу "Лига
удивительных людей" состоится в эфире телеканала "Россия" 13 мая в 18:00.
Как
писали Dni.Ru, судить конкурсантов на шоу будут как представители
отечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария
Аронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая Памела
Андерсон и спортсмен из США Джеффри Монсон.