Причина - проведение реконструкции тепловых сетей. Дорожные работы пройдут на участке между Авиамеханическим колледжем и Баптистской церковью

На все лето будет перекрыто движения по улице Студеная гора, сообщает пресс-служба владимирской мэрии. Причина - проведение реконструкции тепловых сетей. Дорожные работы пройдут на участке между Авиамеханическим колледжем и Баптистской церковью. Работы по реконструкции пройдут в два этапа. Первый - с 15 мая по 20 июля – планируется перекрытие движения по улице Студеная гора в направлении улицы Дворянской. Второй этап: с 21 июля по 27 августа – планируется перекрытие улицы Студеная гора в направлении улицы Гражданской.