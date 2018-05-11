В ходе расследования установлено, что двое мужчин вслед за хозяйкой проникли в квартиру и похитили драгоценности, а также свыше 200 наименований другого имущества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых в разбойном нападении, в результате которого похищены ювелирные изделия и иное имущество на сумму свыше 80 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В ходе предварительного расследования установлено, что двое мужчин вслед за хозяйкой проникли в квартиру, расположенную на проспекте Вернадского. Угрожая ножами, злоумышленники похитили драгоценности, а также свыше 200 наименований другого имущества потерпевшей", - рассказала Ирина Волк.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Задержаны двое фигурантов в возрасте 39 и 47 лет, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.