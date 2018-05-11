Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке 35 игроков.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке 35 игроков.Расширенная заявка национальной сборной опубликована на официальном сайте РФС. Окончательный состав из 23 футболистов будет оглашен до 4 июня.На данным момент состав сборной России выглядит следующим образом:Вратари: представитель ЦСКА Игорь Акинфеев, Владимир Габулов из бельгийского "Брюгге", Сослан Джанаев, выступающий за "Рубин", и Андрей Лунев из "Зенита".Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов и Федор Кудряшов – все из "Рубина", представитель "Спартака" Илья Кутепов, Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), игрок московского "Динамо" Константин Рауш, Андрей Семенов из "Ахмата", Игорь Смольников, выступающий за "Зенит" и Мариу Фернандес из ЦСКА.Полузащитники: Юрий Газинский из "Краснодара", Александр Головин, Алан Дзагоев – оба играют за ЦСКА, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев – все трое из "Зенита", представители "Спартака" Роман Зобнин иАлександр Самедов, играющий за "Локомотив" Антон Миранчук, Александр Ташаев ("Динамо" Москва), а также Денис Черышев – представитель "Вильярреала".Нападающие: Артем Дзюба из тульского "Арсенала", представитель "Локомотива" Алексей Миранчук, игрок "Краснодара" Федор Смолов, а также Федор Чалов из ЦСКА.Кроме того в расширенный список включены еще 7 игроков.Вратарь: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)Защитники: игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев, Дмитрий Комбаров из "Спартака".Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак" Москва), Антон Швец ("Ахмат" (Грозный).Нападающие: Антон Заболотный и Дмитрий Полоз – оба из "Зенита".