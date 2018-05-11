Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев сможет помочь сборной России на чемпионате мира. 25-летний Никита Гусев готовится к матчу со сборной Швейцарии, запланированному на субботу.

Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев сможет помочь сборной России на чемпионате мира. 25-летний Никита Гусев готовится к матчу со сборной Швейцарии, запланированному на субботу.Никита Гусев пропустил старт чемпионата из-за травмы. Но теперь хоккеист здоров и готов выйти на лед. Старший тренер сборной России Алексей Жамнов подтвердил участие Гусева в матче со швейцарцами. "Нормальное состояние, завтра посмотрим, в принципе, он готов. Да, у него не было давно игрового практики, какие-то нюансы могут не получаться, но это нормально. Со сборной Швейцарии он сыграет", — приводит слова Жамнова "Спорт-Экспресс".Тем временем тренерский штаб сборной России заполнил последнюю вакансию в заявке. В список внесен защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов. " Неважно как меня заявили, главное — что заявили. Буду ждать своего шанса, — цитирует Береглазова "Спорт-Экспресс". — На обеде перед тренировкой сказали готовиться. Сказали, что, скорее всего, смогу сыграть со Швейцарией. Посмотрим. С состоянием – все хорошо, я готов".