Нарушение установленных правил оборота гражданского и служебного оружия влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан и гостей страны во время проведения Чемпионата мира по футболу - один из главных приоритетов Российской Федерации, как страны-организатора турнира.В этой связи ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и кубка конфедераций FIFA 2017» в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.В исключительных случаях оборот оружия, патронов может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба.Нарушение установленных правил оборота гражданского и служебного оружия влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве