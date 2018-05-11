Телеведущая и модель Виктория Боня очень разозлилась на папарацци.
По мнению красотки ей пририсовали дряблые ляжки.
Телеведущая и модель Виктория Боня очень разозлилась на папарацци.
По мнению красотки ей пририсовали дряблые ляжки.
Модель опубликовала в своем Instagram гневный пост, в
котором обрушилась с критикой на представителей печати. Якобы те намеренно портят
ее снимки в графическом редакторе, пытаясь сделать ее фигуру неидеальной.
"Когда в западной прессе ты выглядишь так, (конечно не
идеально) а в Российской с жутким дряблым телом, якобы из реальной жизни 😈
При всем своем обжорстве я никогда не выгляжу так страшно, как преподносят у
нас, не стесняясь фотошопить фотографии для привлечения внимания! Мдя чисто по
русски 😂",
– написала Виктория.
В подтверждение своих слов Боня приложила скриншоты снимков,
опубликованных в известном таблоиде. Отметим, что на них Виктория не как модель
с обложки глянцевого журнала, а как обычная женщина.
Негодование Бони не нашло отклика в сердцах фанатов. Многие пользователи
Сети не увидели следов редактирования в опубликованных фото.
"Поэтому нужно меньше фотошопить, чтобы людей потом реальным
телом не пугать. Все мы люди, живые, с недостатками. Идеальных нет", "Виктория, вы, безусловно, красивая женщина, но и
вы выкладываете сторис/трансляции с фильтрами ВСЕГДА, а фотографии замылины. Я
видела вас в живую, выглядите вы хорошо и поэтому непонятно зачем вы сами
обрабатываете свои фото так, что не узнать", "Вика. А на какой фотке
"дряблое" тело??", "Целлюлит не целлюлит, но телом надо
заниматься. На хватает тонуса мышцам", – приложили Боню поклонники.