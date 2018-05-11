Телеведущая и модель Виктория Боня очень разозлилась на папарацци. По мнению красотки ей пририсовали дряблые ляжки.

Телеведущая и модель Виктория Боня очень разозлилась на папарацци.По мнению красотки ей пририсовали дряблые ляжки.Модель опубликовала в своем Instagram гневный пост, вкотором обрушилась с критикой на представителей печати. Якобы те намеренно портятее снимки в графическом редакторе, пытаясь сделать ее фигуру неидеальной."Когда в западной прессе ты выглядишь так, (конечно неидеально) а в Российской с жутким дряблым телом, якобы из реальной жизни 😈При всем своем обжорстве я никогда не выгляжу так страшно, как преподносят унас, не стесняясь фотошопить фотографии для привлечения внимания! Мдя чисто порусски 😂",– написала Виктория.В подтверждение своих слов Боня приложила скриншоты снимков,опубликованных в известном таблоиде. Отметим, что на них Виктория не как модельс обложки глянцевого журнала, а как обычная женщина.Негодование Бони не нашло отклика в сердцах фанатов. Многие пользователиСети не увидели следов редактирования в опубликованных фото."Поэтому нужно меньше фотошопить, чтобы людей потом реальнымтелом не пугать. Все мы люди, живые, с недостатками. Идеальных нет", "Виктория, вы, безусловно, красивая женщина, но ивы выкладываете сторис/трансляции с фильтрами ВСЕГДА, а фотографии замылины. Явидела вас в живую, выглядите вы хорошо и поэтому непонятно зачем вы самиобрабатываете свои фото так, что не узнать", "Вика. А на какой фотке"дряблое" тело??", "Целлюлит не целлюлит, но телом надозаниматься. На хватает тонуса мышцам", – приложили Боню поклонники.