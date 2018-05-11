Народная артистка СССР Галина Волчек принесла свои соболезнования в связи со смертью актрисы театра Современник Марии Шверубович. Печальная новость застала ее врасплох.

Народная артистка СССР Галина Волчекпринесла свои соболезнования в связи со смертью актрисы театра"Современник" Марии Шверубович. Печальная новость застала ее врасплох.Судяпо всему, театральный режиссер чоень подавлена из-за случившегося: ее буквальнопришибла новость о смерти коллеги. "Шверубович работала в "Современнике"… Дажене помню, сколько лет… Довольно долго. К тому же она выросла в театральнойсемье… Помню, многое мне рассказывала… Очень горько и жалко", – цитирует ГалинуВолчек Пятый канал.Актриса добавила, что печальное известиезастало ее врасплох. "Приношу всяческие соболезнования", – сказала Волчек.Как писали Dni.ru, о смерти Марии Шверубович сообщила ее дочь Ольга Любимова.Актриса скончалась 11 мая в Москве на 69-м году жизни.Причина смерти актрисы неизвестна. Она служила в "Современнике" в 1970-1980годах. Играла в спектаклях "С любимыми не расставайтесь", "Валентин и Валентина", "Белоснежка и семь гномов", "Погода на завтра" и других. Затем долгое время работала на радио.Мария Шверубовичродилась 22 августа 1949 года в театральной семье. Она была дочерью одного из основателей театраВадима Шверубовича и внучкой известного артиста Василия Качалова. в настоящее время уточняются дата, время и место похорон.