У женщины пропал дорогостоящий мобильный телефон, когда она расплачивалась за заказ в одном из кафе...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОП «Жулебинский» по району Выхино-Жулебино на Белореченской улице задержали 37-летнюю подозреваемую в краже дорогостоящего мобильного телефона», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Московской области. По словам заявительницы, у нее пропал дорогостоящий мобильный телефон, когда она расплачивалась за заказ в одном из кафе.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая за аналогичные преступления приезжая женщина.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18