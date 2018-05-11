В грядущие выходные на Москве-реке впервые пройдет парад речных судов разных эпох. Гостей праздника ждет яркое шоу и море незабываемых впечатлений. Но если там можно будет побыть лишь зрителем, то в Останкине все желающие смогут примерить на себя роль капитана.

В грядущие выходные на Москве-реке впервые пройдет парад речных судов разных эпох. Гостей праздника ждет яркое шоу и море незабываемых впечатлений. Но если там можно будет побыть лишь зрителем, то в Останкине все желающие смогут примерить на себя роль капитана.Желающих отправиться на речную прогулку в эти майские теплые дни много. Но мы плывем сейчас не на обычном судне, а на легендарном речном трамвайчике "Москвич-230", которому больше 60 лет. Это самый старый водный транспорт, плавающий по Москве-реке. Именно ему выпадет честь 12 мая возглавить парад речных судов.Увидеть это красочное и масштабное событие можно будет в 12 часов дня на Пушкинской набережной. Оттуда удобно наблюдать проходящий по Москве-реке караван из сотни пассажирских судов. Это будут и прогулочные теплоходы, и быстроходные катера и даже дома на воде. Все это под звуки духового оркестра, который будет играть на берегу.А 13 мая на Останкинском пруду можно наблюдать за изящными парусниками, которые будут участвовать в гонке и эстафете, посвященной Дню Победы — там пройдет детская парусная регата и соревнования по сапсерфингу. После их окончания все желающие смогут прокатиться на яхте и даже научиться управлять ею.Для тех, кто предпочитает гонки на автомобилях, состоится чемпионат по любительскому дрифту. Клубы дыма, запах жженой резины и много адреналина. Участники соревнования будут выступать в парах, синхронно дрифтуя бок о бок. Это один из самых зрелищных моментов, который ждет зрителей. Ну, а те, кто захочет лично испытать на себе все эти ощущения, могут прокатиться на дрифт-такси. Не забудьте только пристегнуть ремни безопасности!Развлечения в эти выходные будут не только на воде и на земле, но и в небе. 12 мая в подмосковной Кубинке пройдет грандиозное авиашоу. В нем примут участие экипажи авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил РФ. В небо взмоют ударные вертолеты, "Русские витязи", "Соколы России", которые покажут маневренный воздушный бой истребителей, петлю Нестерова и множество других опасных трюков. Видимость будет в этот день отличная, синоптики обещают солнце и теплую погоду.