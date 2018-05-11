Парламент Чечни предложил продлить полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. Ранее с такой же инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Чечне предлагают продлить полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой инициативой парламент республики обратился в Госдуму. Решение было принято единогласно."Парламент Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова постановил внести проект в Госдуму в порядке законодательной инициативы, а также направить его в правительство РФ и Верховный суд для официальных отзывов", — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.Ранее с идеей о продлении полномочий президента с двух до трех сроков подряд выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сейчас, согласно Конституции РФ, человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.Между тем сам Владимир Пути на вопрос о том, возможно ли, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году, сказал, что считает такое предположение смешным. "То, что вы говорите, немного смешно, — сказал 65-летний российских лидер. — Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!"