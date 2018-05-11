Российские военные постоянно общаются с коллегами из других стран, участвуют в совместных учениях и международных организациях. Поэтому сейчас самая нужная в войсках профессия – это переводчик.

Российские военные постоянно общаются с коллегами из других стран, участвуют в совместных учениях и международных организациях. Поэтому сейчас самая нужная в войсках профессия – это переводчик, рассказал агентству "Интерфакс-АВН" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.Кроме того, знание иностранных языков помогает бороться с терроризмом, а также эффективно противостоять тем силам, которые развязывают информационные войны. Особую роль военные переводчики сыграли во время вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, добавил Фомин.Кстати, с 2000 года каждое 21 мая в российской армии отмечают День переводчика. Специалистов этой профессии готовит Военный университет Министерства обороны РФ, где изучается свыше 30 иностранных языков.