Информацию о том, что Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 23 мая, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информацию о том, что Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 23 мая, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".10 мая после встречи в немецком Ахене с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Украины Петр Порошенко заявил, что скоординировал с ними действия относительно проведения в ближайшее время заседания "нормандского формата", которое, скорее всего, пройдет в Париже.По словам Порошенко, Меркель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 18 мая, а Макрон — 23 мая."18 и 23 мая состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и у Эмманюэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата". Наиболее вероятно, это может состояться в Париже", — заявил Порошенко.Как уточнил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский и французский лидеры встретятся 24-25 мая и примут участие в Петербургском экономическом форуме.Между тем, МИД Франции не готов сообщить дату следующей встречи участников "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина), передает ТАСС.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Россия готова рассматривать предложение по министерской встрече "нормандской четверки". По его словам, этот вопрос обсуждался в четверг в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.