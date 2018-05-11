В выходные на большей части Европейской России, за исключением юга страны, инициатива в атмосфере останется за обширным скандинавским антициклоном, поэтому будет много солнца, никаких осадков и, несмотря на свежий северо-восточный ветер, потеплеет до июньских показателей климата.

В выходные на большей части Европейской России, за исключением юга страны, инициатива в атмосфере останется за обширным скандинавским антициклоном, поэтому будет много солнца, никаких осадков и, несмотря на свежий северо-восточный ветер, потеплеет до июньских показателей климата, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до +7…+10°, в дневные часы воздух прогреется до +20…+23°.В Санкт-Петербурге будет ясно, осадки исключены. Температура воздуха ночью в городе на Неве +8…+11°, по области +7…+12°, днем в Северной столице +21…+24°, в Ленинградской области +20…+25°. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст.На Русском Севере будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в Мурманске +9…+12°, Архангельске +15…+18°, Нарьян-Маре +7…+10°.В Поволжье будет солнечно, преимущественно без осадков. В Самаре, Саратове и Казани от +19 до +22°.На юге страны облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. В Симферополе +17…+20°, Краснодаре +18…+21°, Сочи +19…+22°.В Уральском регионе переменная облачность, по востоку местами возможны небольшие осадки. В Екатеринбурге и Тюмени +7…+10°, Перми +11…+14°.На юге Сибири облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Омске Новосибирске +8…+11°, Красноярске +10…+13°.В Прибайкалье переменная облачность, в Предбайкалье дождь. В Чите +15…+18°, Иркутске +12…+15°, Улан-Удэ +15…+18°.На юге и востоке Дальнего Востока облачно с прояснениями, местами на Камчатке и Курилах кратковременный дождь. В Петропавловске-Камчатском +5…+8°, во Владивостоке +9…+12°, Южно-Сахалинске +15…+18°, Хабаровске +19…+22°.