«Потерпевший» совместно со своим 26-летним приятелем инсценировали разбойное нападение, а денежные средства разделили между собой.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали двоих молодых людей, подозреваемых в мошенничестве и заведомо ложном доносе.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о разбойном нападении. По словам 26-летнего жителя столицы, в подъезде одного из домов на Сумской улице на него напал неизвестный и под угрозой предмета, похожего на нож, похитил его мобильный телефон, а также денежные средства, принадлежащие его 36-летнему знакомому, после чего скрылся. Ущерб составил 530 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное было установлено что «потерпевший» совместно со своим 26-летним приятелем инсценировали данное разбойное нападение, а денежные средства разделили между собой.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22