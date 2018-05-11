В отдел полиции поступили сообщения о готовящихся взрывах в г. Москве и в г. Воронеже...

Сотрудниками уголовного розыска Северо-Восточного округа г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об угрозе взрывов в г. Москве и г. Воронеже.В отдел полиции поступили сообщения о том, что на улице Малая Ботаническая при помощи припаркованной автомашины готовится совершение взрыва, а так же о готовящемся взрыве в г. Воронеже около одного из многоэтажных жилых домов.По указанным адресам незамедлительно были направлены оперативные службы. При обследовании территории, предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Академика Комарова подозреваемый был задержан. Им оказался 63-летний житель Москвы.Дознанием ОМВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29