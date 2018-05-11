Собирают детские книги для сельской библиотеки. В рамках книжного фестиваля Библио-Бу!фест, который пройдёт в эти выходные во Владимире, сотрудники Областной библиотеки для детей и молодёжи, совместно с общественниками из Молодёжного совета при департаменте культуры, решили провести благотворительную акцию. В ней могут поучаствовать все желающие.

Собирают детские книги для сельской библиотеки. В рамках книжного фестиваля "Библио-Бу!фест", который пройдёт в эти выходные во Владимире, сотрудники Областной библиотеки для детей и молодёжи, совместно с общественниками из Молодёжного совета при департаменте культуры, решили провести благотворительную акцию. В ней могут поучаствовать все желающие.Ирина Колесникова, председатель Молодёжного совета при областном департаменте культуры: "Мы собираем детские книги и литературу для подростков. Это могут быть как совершенно новые книги, так и книги в хорошем состоянии из домашней библиотеки. Чтобы поучаствовать в нашей акции, нужно 12 и 13 мая, в эту субботу и воскресенье, с 12 дня до 7 вечера прийти в Центр культуры и искусства на Соборной площади. Там будут стоять наши ребята, красивая декорированная коробка для книг. Мы будем рады видеть всех и от всего сердца благодарны за помощь".Приносить можно детские сказки, рассказы, фантастические повести, приключенческие романы и произведения классической литературы. Одно из главных условий акции - книги должны быть в хорошем состоянии. Собранную литературу организаторы акции отвезут в Караваевскую сельскую библиотеку Петушинского района. Там для юных читателей устроят литературный праздник и покажут спектакль. По словам организаторов, в обновлении книжного фонда нуждаются все сельские библиотеки. Поэтому подобные акции библиотекари из столицы областного центра проводят довольно часто. В этом году вместе с владимирскими школьниками, они уже собирали книги для Асерховской библиотеки Собинского района. И вот теперь литературная помощь отправится в Петушинский район.Анастасия Чернова, сотрудник Областной библиотеки для детей и молодёжи: "Мы как методический центр, работаем с областными библиотеками, и выбор пал именно на эту библиотеку, потому что там работает активная девушка, молодая. Может найти подход к детям, к подросткам, проводит различные мероприятия".Татьяна Сдобникова, директор Областной библиотеки для детей и молодёжи: "Достаточно часто удаётся помочь сельским библиотекам, понимая, насколько скудное у них комплектование. А сельская библиотека - то место, наверное, одно из единственных, куда приходят люди пообщаться и получить информацию. В библиотеках часто работают уникальные специалисты, которые живут своей работой и таким библиотекам очень приятно помогать. В целом у нас получается собрать огромное количество книг, с помощью жителей, сотрудников нашей библиотеки, общественников мы собираем сельские библиотеки".