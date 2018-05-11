Украине снова указали на дверь, в которую она толком не
успела войти. Представитель ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что у страны нет
перспектив членства в Европейском союзе.
Украине снова указали на дверь, в которую она толком не
успела войти. Представитель ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что у страны нет
перспектив членства в Европейском союзе.
За что боролись, на то и напоролись – так можно охарактеризовать
почти пятилетнюю историю безуспешных попыток Украины хоть на шаг приблизиться к
Евросоюзу. Если вспомнить события конца 2013 – начала 2014 годов, то можно
сказать, что майдан прошел впустую. Причина недовольства народа, напомним, заключалось
в том, тогдашний президент Виктор Янукович решил отложить процесс
евроинтеграции.
Новая власть этот процесс запустила, но, похоже, результатов
перезагрузка не принесла. В Евросоюзе Украину никто не ждет. Даже Турцию, и ту
могут принять, но не Украину.
"Турция является одной из стран, которая ведет переговоры,
чтобы присоединиться к Европейскому союзу. Они имеют четкую перспективу
членства в Евросоюзе. В случае Украины – сегодня нет перспективы членства в
ЕС", – так сегодня заявил представитель Брюсселя в Киеве.
Он также подчеркнул, что главной целью соглашения об
ассоциации Украины с ЕС является способствование политической ассоциации и
экономической интеграции, однако целью не являются перспективы членства в ЕС.
"Это большое разочарование для наших украинских партнеров,
потому что они хотели бы иметь перспективу членства в Евросоюзе, но пока по
ряду причин, ЕС не мог предложить это", – подытожил Мингарелли, не уточнив, о
каких именно причинах идет речь.
А, между тем, причины эти хорошо известны: война в Донбассе,
убитая экономика, беспомощные политические клоуны во главе государства,
масштабная коррупция на всех уровнях управления страной. Представитель Евросоюза
объяснил непутевым политикам в Киеве, что никаких перспектив попасть в ЕС у них
нет, несмотря на заявления Порошенко, Климкина и Парубия, считает политолог и
публицист Армен Гаспарян.
"Россия говорит об этом уже четыре года, но нас никто
не слышит. Дело даже не в том, что на Украине все это время идет гражданская
война, а ЕС к этому относятся достаточно трепетно. Все упирается в экономику и
здесь нет абсолютно никаких перспектив, потому что весь украинский рынок был настроен
на взаимодействие с Россией", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.
По его словам, удивительные люди в Киеве начали это
последовательно рушить, в результате чего остановилась химическая
промышленность; непонятно в каком состоянии находится Запорожский
металлургический кластер. Евросоюзу такие нахлебники не нужны, так как эту роль
в Старом Свете вот уже 25 лет исполняют страны Балтии, напомнил политолог.
Гаспарян вслед за господином Мингарелли предложил украинским
политикам вспомнить пример Турции – члена НАТО, у которой сильные
интеграционные связи с европейскими странами. "Вот уж кто старался, выпрыгивал
из штанов на протяжении 15-ти лет. Им обещали, что уже вот-вот, осталось ждать
недолго. Закончилось все тем, что Ангела Меркель сказала Эрдогану, что
вступление Анкары в ЕС отменяется, а президент Турции ей в ответ нахамил",
– напомнил политолог.
Украина может быть представлена в Евросоюзе исключительно в
виде музейного экспоната.
Содержать 35 миллионов человек с неясными экономическими целями
и туманными перспективами собственной государственности никакой Европейский
союз в нынешнее непростое время не будет, продолжил Армен Гаспарян.
Он также высказал предположение, что представителя ЕС на Украине
Хьюга Мингарелли украинские националисты оперативно оформят на сайт
"Миротворец" и объяснят ему, что он не понимает политику Брюсселя.
Стоит напомнить, что буквально полтора месяца назад
президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в Евросоюз
является вопросом лет, а не десятилетий.
"В Германии это может быть
непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Евросоюз. И
это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна
проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал
Порошенко.
Это смелое заявление украинского лидера сегодня превратилось
в пшик. Выяснилось, что никто не ждет господина Порошенко в ЕС с его государством
в том виде, в котором оно существует на данном этапе развития. Впрочем, для
того, чтобы изменить хоть на йоту нынешнее положение вещей, Украине необходимо сделать
как минимум три шага: выполнить Минские соглашения, восстановить экономику и
сменить власть в Киеве. Но здесь, судя по всему, без очередного Майдана не обойтись.