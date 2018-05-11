Украине снова указали на дверь, в которую она толком не успела войти. Представитель ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что у страны нет перспектив членства в Европейском союзе.

Украине снова указали на дверь, в которую она толком неуспела войти. Представитель ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что у страны нетперспектив членства в Европейском союзе.За что боролись, на то и напоролись – так можно охарактеризоватьпочти пятилетнюю историю безуспешных попыток Украины хоть на шаг приблизиться кЕвросоюзу. Если вспомнить события конца 2013 – начала 2014 годов, то можносказать, что майдан прошел впустую. Причина недовольства народа, напомним, заключалосьв том, тогдашний президент Виктор Янукович решил отложить процессевроинтеграции.Новая власть этот процесс запустила, но, похоже, результатовперезагрузка не принесла. В Евросоюзе Украину никто не ждет. Даже Турцию, и тумогут принять, но не Украину."Турция является одной из стран, которая ведет переговоры,чтобы присоединиться к Европейскому союзу. Они имеют четкую перспективучленства в Евросоюзе. В случае Украины – сегодня нет перспективы членства вЕС", – так сегодня заявил представитель Брюсселя в Киеве.Он также подчеркнул, что главной целью соглашения обассоциации Украины с ЕС является способствование политической ассоциации иэкономической интеграции, однако целью не являются перспективы членства в ЕС."Это большое разочарование для наших украинских партнеров,потому что они хотели бы иметь перспективу членства в Евросоюзе, но пока поряду причин, ЕС не мог предложить это", – подытожил Мингарелли, не уточнив, окаких именно причинах идет речь.А, между тем, причины эти хорошо известны: война в Донбассе,убитая экономика, беспомощные политические клоуны во главе государства,масштабная коррупция на всех уровнях управления страной. Представитель Евросоюзаобъяснил непутевым политикам в Киеве, что никаких перспектив попасть в ЕС у нихнет, несмотря на заявления Порошенко, Климкина и Парубия, считает политолог ипублицист Армен Гаспарян."Россия говорит об этом уже четыре года, но нас никтоне слышит. Дело даже не в том, что на Украине все это время идет гражданскаявойна, а ЕС к этому относятся достаточно трепетно. Все упирается в экономику издесь нет абсолютно никаких перспектив, потому что весь украинский рынок был настроенна взаимодействие с Россией", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.По его словам, удивительные люди в Киеве начали этопоследовательно рушить, в результате чего остановилась химическаяпромышленность; непонятно в каком состоянии находится Запорожскийметаллургический кластер. Евросоюзу такие нахлебники не нужны, так как эту рольв Старом Свете вот уже 25 лет исполняют страны Балтии, напомнил политолог.Гаспарян вслед за господином Мингарелли предложил украинскимполитикам вспомнить пример Турции – члена НАТО, у которой сильныеинтеграционные связи с европейскими странами. "Вот уж кто старался, выпрыгивализ штанов на протяжении 15-ти лет. Им обещали, что уже вот-вот, осталось ждатьнедолго. Закончилось все тем, что Ангела Меркель сказала Эрдогану, чтовступление Анкары в ЕС отменяется, а президент Турции ей в ответ нахамил",– напомнил политолог.Украина может быть представлена в Евросоюзе исключительно ввиде музейного экспоната.Содержать 35 миллионов человек с неясными экономическими целямии туманными перспективами собственной государственности никакой Европейскийсоюз в нынешнее непростое время не будет, продолжил Армен Гаспарян.Он также высказал предположение, что представителя ЕС на УкраинеХьюга Мингарелли украинские националисты оперативно оформят на сайт"Миротворец" и объяснят ему, что он не понимает политику Брюсселя.Стоит напомнить, что буквально полтора месяца назадпрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в Евросоюзявляется вопросом лет, а не десятилетий."В Германии это может бытьнепопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Евросоюз. Иэто будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая странапроявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказалПорошенко.Это смелое заявление украинского лидера сегодня превратилосьв пшик. Выяснилось, что никто не ждет господина Порошенко в ЕС с его государствомв том виде, в котором оно существует на данном этапе развития. Впрочем, длятого, чтобы изменить хоть на йоту нынешнее положение вещей, Украине необходимо сделатькак минимум три шага: выполнить Минские соглашения, восстановить экономику исменить власть в Киеве. Но здесь, судя по всему, без очередного Майдана не обойтись.