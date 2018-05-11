Украинский президент Петр Порошенко заявил, что введение миссии миротворцев ООН в Донбасс - единственный путь, который может дать возможность провести местные выборы в регионе.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что введение миссии миротворцев ООН в Донбасс — единственный путь, который может дать возможность провести местные выборы в регионе, передает РИА Новости.В пятницу на брифинге после встречи с президентом Словении Борутом Пахором Порошенко заявил, что миротворческие силы на оккупированном Донбассе — это единственный возможный способ, чтобы, наконец, начать политический процесс подготовки к местным выборам, но под контролем международных сил обеспечения мира.По словам Порошенко, встречу в нормандском формате можно провести уже в начале июня, так как 23-24 мая станет известно, когда будет проведены предварительные согласования.При этом украинский лидер надеется, что на встрече стороны обсудят идею введения миссии ООН в Донбасс, "чтобы обеспечить безопасный компонент Минских договоренностей, составляющей частью которых должно стать решение Совбеза ООН по миротворческим силам на оккупированном Донбассе".Президент России Владимир Путин заявил ранее, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.Как известно, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.