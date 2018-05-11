Зенитный комплекс Панцирь-С1, уничтоженный израильской ракетой, находился на своей территории и по Голанским высотам не стрелял – он охранял воздушное пространство Сирии. В то же время, эксперты говорят о просчете сирийских военных: эта система не приспособлена к защите от ракет типа израильской Spike.

Зенитный комплекс "Панцирь-С1", уничтоженныйизраильской ракетой, находился на своей территории и по Голанским высотам нестрелял – он охранял воздушное пространство Сирии. В то же время, экспертыговорят о просчете сирийских военных: эта система не приспособлена к защите отракет типа израильской Spike.Западные специалисты злорадствуют, заявляя о "репутационномударе" по широко разрекламированному российскому оружию. Однако российскиеэксперты напоминают, что такой же комплекс "Панцирь-С1" показалвысокую эффективность, отражая ракетный удар западной коалиции, нанесенный поСирии в апреле.Повода для атаки позиции "Панцирей" у израильскойармии не было. Тель-Авив заявлял, что причиной удара стали обстрелы стерритории Сирии Голанских высот. Как отмечают специалисты, у сирийской армии40 комплексов "Панцирь-С-1Э", однако участвовать в обстреле позицийизраильской армии они не могли. У этих систем совсем другое предназначение: ближнееприкрытие гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большойдальности.Судя по видео, опубликованному Армией обороны Израиля, ударбыл нанесен ракетой Spike NLOS, известной также под названием "Тамуз".Такими ракетами комплектуется самоходная артиллерийская израильская установканового поколения Pereh ("Пэрэ")."Сирийский комплекс "Панцирь-С1" не смоготразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен длязащиты от таких ракет. Это же противотанковая ракета, запускаемая с наземныхкомплексов. А "Панцирь" оптимизирован для работы по воздушным целям.Но не исключено, что свою роль сыграл не только объективный, но и субъективный– человеческий фактор", – заявил замдиректораЦентра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.Свою роль сыграл и человеческий фактор, считает подполковник,зам командира зенитного ракетного полка Андрей Головин. По его словам, дальностьполета "Спайков" – до 25 километров. А позиция "Панциря"находилась на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами – то есть,израильская самоходка вполне могла "накрыть" сирийский комплекс. Подполковникуверен, что это тактический просчет сирийского командования: надо было выбиратьпозицию подальше.Эксперты также отмечают, что для атаки целей за пределамипрямой видимости ракетный комплекс Spike NLOS использует стороннеецелеуказание. То есть, информацию ему должны передавать наводчики илибеспилотные летательные аппараты. Когда ракету ведет оператор, используетсявидеосистема – что и подтверждают кадры ролика.