Президенты Турецкой Республики и Российской Федерации Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой.

Президенты Турецкой Республики и Российской Федерации Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой. Об этом сообщил СМИ источник в администрации главы турецкого государства.Во вторник, 8 мая, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто "шестеркой" международных посредников (Россия, Великобритания, США, Германия, Китай, Франция) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки, передает РИА Новости.Лидеры России и Турции, обсуждая заявление Трампа, обратили внимание на то, что "совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять".Путин и Эрдоган обеспокоены эскалацией напряженности в Сирии в последние дни. Также президент Турции поздравил российского коллегу с инаугурацией.Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, Великобритания, США, Германия, Китай, Франция) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимает с Ирана финансовые и экономические санкции Совета Безопасности ООН, Евросоюза и США.