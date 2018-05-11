По одному микроавтобусу получат Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский и Суздальский районы.

Сегодня во Владимире состоится передача 5 специализированных микроавтобусов - по одному в Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский и Суздальский районы. Они приобретены на средства федерального гранта, который в конце 2017 года Владимирская область получила за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии.В рамках церемонии также пройдет концертная программа, участие в которой примут ведущие творческие коллективы районов, в которые передается автотранспорт.