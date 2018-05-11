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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-reka-ne-dlya-vsex.html" target="_blank">Река не для всех?</a> - Перегородил проезд к реке. Жители села Богослово возмущены поступком местного землевладельца, который поставил шлагбаум на привычном пути к Содышке. Заводь – излюбленное место отдыха не только богословцев, но и владимирцев. Но сейчас к реке не подобраться - вокруг частная территория и проезд закрыт. Готов ли собственник земли пойти навстречу отдыхающим? Выясняла Татьяна Данилова.