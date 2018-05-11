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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-reklamu-bmw-zapretili-za-propagandu-opasnogo-vozhdeniya.html" target="_blank">Рекламу BMW запретили за пропаганду опасного вождения</a> - Рекламщикам BMW в Великобритании живется непросто: местные надзорные органы уже как-то запретили рекламу новой семерки BMW якобы за пропаганду скорости и явно продолжают пристально следить за всеми рекламными кампаниями BMW в стране: еще один рекламный ролик баварской марки оказался под запретом.